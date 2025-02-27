中評關注：藍雪中送炭柯家　添反綠柴火

柯文哲能否出席父親的告別式，似乎已升級為政治問題。（照片：小草提供） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行，中國國民黨主席朱立倫26日在中常會上聲援柯文哲，呼籲“法務部”該准許遭羈押的柯文哲能參加告別式。不僅朱聲援，國民黨“立法院長”韓國瑜日前也提出同樣呼籲。政治不外乎人性，即便立場或意識形態對立，也不用置對方於死地，這句話套用到柯文哲能否參加父親告別式這事件上，就非常值得深思。



藍營此時對柯文哲雪中送炭，當事人會點滴在心。從政治的角度來看，這些動作也能為往後反綠勢力的聯合或者結盟，添加更多柴火，藍白更緊密，對原本在“立法院”已是弱勢的綠營來說，當然不會是好消息，綠若硬槓到底，接下來的政局紛擾只會更多。



柯文哲因台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，至今已邁入第175天，期間僅在被起訴後曾獲7天短暫自由，如今柯爸病逝，身為長子的柯文哲能否獲准參加父親告別式，似乎已升級到政治問題。



民眾黨方面已對外公開提及，台北看守所向柯文哲委任律師團明確提到“恐怕不可能讓柯文哲在告別式當天參與送父親最後一程”，律師團追問原因，北所給的理由是維安考量。但細究背後脈絡，所謂的維安考量，當然不是擔憂會有人趁機劫人，動刀動槍帶著柯文哲遠走高飛。



台灣傳統喪禮習俗中，祖父母或父母往生為重喪，身為長子的柯文哲在告別式有重要角色，遭羈押的柯能否在告別式當天出席，對柯家來說意義極為重大。只是柯文哲現身，當下自然產生的悲憤氛圍，勢必感染小草（民眾黨支持者簡稱），洩憤的出口就會對著執政的民進黨而來，當然對綠營是極大不利，這才比較有可能是實際的考量。



但不管柯文哲最終能否出席父親的告別式，在目前白營氛圍中，這筆帳顯然都要算在綠營身上，前“立委”郭正亮在政論節目上就提及，北所傾向不讓柯出席父親告別式這件事，他認識的民眾黨人都非常憤怒，目前這個氛圍，民眾黨比國民黨還恨民進黨。



相比之下，同為在野的藍營在這事件展現出來的雪中送炭態度，自然就有機會讓往後的藍白合作更加緊密，當反綠成為藍白共識，民眾黨在“立院”的8席不分區，以目前黨主席黃國昌的領導風格，就是反綠鐵票，這是綠營無法透過大罷免威脅的存在，也會是最棘手的難題。