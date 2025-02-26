民進黨廉政會邱駿彥：助理費案是社會共業

邱駿彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月26日電（記者 黃筱筠）民進黨廉政會今天舉行例會，針對民進黨“立委”林岱樺以及台北市議員陳怡君涉及詐領助理費進行討論，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，兩案都將立案處理。廉政會每次碰到助理費案都蠻難過，這是一種社會共業，法律不是非常周詳。過去大家不在乎，現在越來越在乎，“立法院”應該要修法讓行政費、助理費用脫鉤。對於林岱樺案，他表示，“檢調動作蠻大，每天都有不同新發展”。



林岱樺涉及詐領助理費等案，目前以新台幣100萬元交保，胞弟、弟媳、幕僚等三人羈押禁見。陳怡君也涉及詐領助理費，目前是羈押禁見。



他也說，賴清德提及民進黨從政黨員不可以用配偶、三等親以內擔任公費助理，這應該要各黨派都要做到，每個黨都有助理費的問題。他表示，因為林岱樺案子比起前“行政院副院長”鄭文燦、前“立委”蘇震清、現任台南市議員邱莉莉等案，社會還沒有覺得太離譜。



邱駿彥今天受訪說，廉政會討論後對於陳怡君涉嫌詐領助理費立案處理，林岱樺也立案，但是不代表是有罪處份，還要詳細調查。陳怡君部分因為她被收押禁見，未來無法請她說明，要等她3月底沒有延押。林岱華部分沒有被收押，打算發函給林希望到廉政會說明，“檢調動作蠻大，每天都有不同新發展”。







林岱樺除了助理費以及通法寺相關現金流通問題都一起？邱駿彥也說，林岱樺是這兩個部分一起討論，的確有涉及兩個案子，但是檢察官要怎麼打破心防，看檢察官功夫。



邱駿彥也說，廉政會成員都有討論“立法院”應該要針對助理費相關修法，“立法院”若覺得類似案件多，三黨都有，法律應該要修一下，因為行政費用太少，“立委”才要用這種方法。但是還是有人擔憂“立法院”對於“立委”議員行政費用不提高，還是可能用回捐的方式，那就不好。那就是“勞動部”要出手，不希望助理被這樣欺負。



至於賴清德下令禁用三親等內擔任公費助理，邱駿彥認為，其實方法很多種，要有人提出來，主席這步踏出去很好。