林岱樺案情擴大　通法寺住持帶回復訊遭聲押

通法寺住持釋煌智昨天被檢調二度搜索帶回移送復訊，雄檢今天凌晨3時許向法院聲押，案情擴大偵辦中。（中評社 資料照） 中評社高雄2月27日電（記者 蔣繼平）積極爭取高雄市長初選的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺疑詐領助理費、違反政治獻金法等罪交保新台幣100萬元，震撼政壇。繼林岱樺胞弟林岱融和王姓弟媳、黃姓會計25日被高雄地方法院裁定收押禁見，同樣100萬元交保的通法寺住持釋煌智也被檢調二度搜索帶回移送復訊，雄檢今天凌晨3時許向法院聲押，案情擴大偵辦中。



林岱樺今天沒有公開行程，媒體持續追蹤關注林岱樺案情動態發展。



林岱樺涉入詐領助理費及違法收受政治獻金案21日以新台幣100萬元交保，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智也被100萬元交保。林岱樺的胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓會計等3人21日也以60至70萬元交保，檢方22日提出抗告，高雄高分院25日撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。



林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓會計等3人由於是涉案關鍵人士，林岱融也有刪除對話紀錄、其他潛在共犯尚未到案、供詞不一恐有勾串證詞疑慮，因此高雄地院25日晚間9時24分法官裁定3人均羈押禁見。



此外，有關政治獻金疑雲案情，相當於林岱樺地下總幹事的通法寺住持釋煌智，26日上午高雄地檢署再指揮“調查局”前往與林岱樺密切往來的通法寺搜索，並持續針對寺廟與林岱樺服務處的金流往來偵查，帶回住持釋煌智等人問訊，經漏夜偵訊後，檢方向法院聲請羈押釋煌智。高雄地院表示，正在分案中，法官尚未閱卷，指定開庭時間會再告知。