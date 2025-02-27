高雄綠營誰跟柯志恩拚？郭正亮：賴瑞隆

郭正亮（左）。（照:截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北2月27日電／2026年高雄市長選舉，民進黨內競爭激烈。目前民調最高的民進黨籍“立委”林岱樺，卻因涉詐領助理費、政治獻金等案遭檢調搜索約談。至於民進黨哪一位跟中國國民黨籍“立委”柯志恩有拚？前“立委”郭正亮認為，大家目前關注的是民進黨籍“立委”賴瑞隆，就看他的民調到底可以拉到多高？



郭正亮26日在網路政論《綠也掀桌》節目中表示，不要以為賴瑞隆的民調低，他是鴨子划水，整個派系開始進來，現在就是在協調綠委許智傑，結果兩個人都不夠強，所以才會傳出“內政部長”劉世芳要下來選，可是也要看民調，一翻兩瞪眼。他認為，劉世芳的可能性蠻高的。



郭正亮更指出，像民進黨籍“立委”邱議瑩這種輩分，不出來選也說不過去，邱議瑩上次也有出來。民進黨籍“立委”邱志偉就真的不出來了。連前“勞動部長”許銘春都敢選了，許銘春目前民調最低，她現在則是匍匐前進，避免被子彈掃到，因為“勞動部”的案子還沒結案。



主持人李珮瑄問及，民進黨哪一位跟柯志恩有拚？



郭正亮認為，因為現在距離高雄市長選舉還有1年，許智傑已經跑很久了，競爭力已經到頂了，上不去了。大家在關注的是賴瑞隆，他的民調到底可以拉到多高？