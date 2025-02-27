2026台東“立委”之爭　賴清德點名莊瑞雄

綠委莊瑞雄。（中評社 資料照) 中評社台北2月27日電／2024年“立委”選舉由於綠營分裂，使得中國國民黨贏得台東縣“立委”席次，有媒體26日報導，賴清德在今日民進黨中常會上稱，台東是否能在2026年九合一選舉由藍天變綠地，是非常指標性的一戰，他並請民進黨籍不分區“立委”莊瑞雄集中資源，全力經營台東。



根據《中時新聞網》報導，回顧2024“立委”選舉，泛綠在台東縣選舉區出現分裂情形，導致藍營候選人選上，其中，退出民進黨競選“立委”的無黨籍候選人劉櫂豪獲18744票、民進黨籍候選人賴坤成23420票，兩人票數加總高於國民黨籍候選人黃建賓的25778票。



民進黨26日下午召開中常會，據與會人士轉述，賴清德感謝莊瑞雄自2015年補選上屏南選區“立委”，在這10年來為屏東爭取建設、服務鄉親。



賴清德在會中表示，民進黨在本屆“立委”選舉於台東失利，莊瑞雄除了繼續服務屏東，自去年起，他也特別指派莊認養台東，“是不分區“立委”認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦”，而莊這8個月來的努力，受到地方高度肯定。



賴清德表示，台東是否能在2026年九合一選舉由藍天變綠地，是非常指標性的一戰，他並希望民進黨能將“立委”席次贏回來，所以要請莊瑞雄集中資源，全力經營當地。