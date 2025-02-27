賴清德提民代助理禁三親等　綠基層不滿

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／因最近民進黨內“立委”、議員等多起涉及詐領助理費事件發生，賴清德以黨主席身份26日在中常會出重手整頓，民代比照公務員不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。對此，綠營基層民代批賴清德根本搞錯重點，親屬確實有做助理工作，領薪水合法又合理。



媒體報導，不願具名的民進黨民代指出，親戚擔任助理在各縣市很常見，大多出自信任及默契，很多政治世家都以任職助理方式培育下一代，若親人確實當助理、服務選民，領薪水既合法又合理。



另位民進黨議員也認為，用親人當助理，不但不會“靠勢”對選民服務打折，反而作事更認真、服務更用心、對團隊更忠心。況且工時長，衹有親人能無私配合，甚至“半買半相送”僅領基本工資。



民進黨新北議員林秉宥27日表示，自己反對禁止任用三等親內親屬為公費助理的想法。全台灣黨籍公職從“立委”、議員、鄉鎮首長到鄉鎮代表，有上千人，就因為有少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三等親當助理，邏輯上實在是太過牽強。



林秉宥說，最可怕的是，這種邏輯不通，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要給我們往上調難度？