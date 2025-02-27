沈伯洋受美援恐違“國安法”！趙少康：給交代

針對綠委沈伯洋成立的台灣民主實驗室，接受USAID計畫贊助，趙少康在臉書發文表示看法。（照:趙少康臉書） 中評社台北2月27日電／民進黨籍“立委”沈伯洋成立的台灣民主實驗室，遭爆5年內收美國國際開發署（USAID）計劃贊助約台幣4425萬元，另兩個與沈有關的團體也被恐直接或間接收到贊助，總金額高達新台幣5700萬元。對此，前中廣董事長趙少康質疑，補教老師出身的沈伯洋怎麼這麼大本事，是拿錢辦事當傳聲筒？美國有沒有介入台灣選舉？拿境外資金從事政府活動、影響選舉，違反“國安法”、選罷法，“國安”單位和檢調該好好調查。



趙少康26日在臉書發文，特朗普上台以後極力為美國政府節流，美國國際開發總署（USAID）的金流才曝光，沒想到，跟沈伯洋有關的三個組織，直接或間接接受USAID捐助，6年拿了5700萬台幣。



趙少康質疑，為什麼是沈伯洋？補習班老師出身的大學教授，怎麼有這麼大的本事，可以不斷拿到“美援”？他在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？



趙少康指出，台灣民主實驗室是沈伯洋成立，台灣人權促進會、環境法律人協會也都跟他有關，沈伯洋說，他是接受索羅斯開放社會基金會的捐助，不是USAID，問題是，USAID早就把開放社會基金會列為捐助對象，用來“在發展中國家促進激進的社會議程”，索羅斯跟USAID的關係曖昧不明，開放社會基金會是不是USAID干預他國內政的白手套？



趙少康表示，“國安法”規定，不能拿境外資金從事政府活動，如果有直接或間接影響選舉，還違反選罷法，“國安”單位跟檢調都應該好好調查，給民眾一個交代。