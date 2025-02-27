金色眼鏡蛇演習辦公室回應：台灣沒有參演

2025年“金色眼鏡蛇”演習25日在泰國舉行。(Exercise Cobra Gold臉書） 中評社台北2月27日電／美國、泰國共同舉辦的“金色眼鏡蛇”多國聯合演習25日登場，先前台軍未曾被披露曾派員前往；但美軍曾透過官方粉專透露台灣也參與此次演習，雖後來修改貼文，將“台灣”從文章中移除，仍引發熱議。對此，金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室則是回應，“台灣不是2025年金色眼鏡蛇的參演者之一”。



本屆“金色眼鏡蛇”軍事演習共超過3200名美軍官兵參演，將持續至3月7日，聚焦於聯合軍事行動、多國人道援助與災害應變演練，旨在提升區域內各國軍隊的協同作戰能力，應對包括大規模天災及網路安全威脅等挑戰。



根據《中時新聞網》報導，金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室（Cobra Gold Combined Joint Information Bureau）新聞官以電子郵件回應該社詢問“貼文”一事，表示知道近期有一篇關於台灣參與2025年金色眼鏡蛇的貼文，這是因在紀錄過程中出現錯誤解讀、造成不正確的資訊，也已立刻改正，惟原始貼文已被台灣媒體報導。該郵件回文明確指出，“美國國防部從來沒有正式組織台灣為2025年金色眼鏡蛇的參演者”