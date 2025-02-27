游家富轟南投綠營罷免團體不斷造謠　犯眾怒

南投縣九九峰動物樂園董事長游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月27日電（記者 方敬為）民進黨推動罷免全台藍委行動，非相關人等也中槍！南投縣九九峰動物樂園董事長游家富向中評社表示，南投罷免團體近期不斷造謠，先是稱南投縣選委會行政不中立，還扯到九九峰動物樂園，指控他早年投標日月潭孔雀園BOT案，將園內保育類禽鳥移至九九峰園區，完全是子虛烏有，因為他是國民黨籍就被無端牽連，罷團舉動已犯眾怒，他研判連罷免要成案都有困難。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連任4屆國民黨中常委。



台灣經濟民主聯合23日舉辦“青鳥在南投”集會，推進地方罷免熱度，民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴現身，鼓吹支持者發揮“民主碰瓷”的精神，“在場的人離開這個會場，不論發生什麼事，投一選區都要說是藍委馬文君指使的、投二選區都要說是藍委游顥指使的”，遭轟公然鼓勵造謠。罷免團體並與抗議活動噪音的民眾發生爭執，甚至誣指對方是游顥服務處的主任，罷團在地方的爭議連連。



游家富向中評社表示，南投罷免團體在地方採取“逆我者亡”的姿態，只要非我族類，一律攻擊，就連他也“躺著都中槍”，先前罷免團體公然控訴南投縣選委會行政不中立，質疑選舉委員之一陳國忠因為有藍營背景，可能影響罷免推進，隨後又指陳國忠在九九峰動物樂園擔任副董，再扯到他過去投標日月潭孔雀園BOT案將園內保育類禽鳥移至九九峰園區。



游家富怒批，罷免團體簡直是失心瘋，連非相關人等都要被造謠抹黑，當時孔雀園標案是燙手山芋，沒人願意投標，更何況，他根本沒有去處理園內的禽鳥，現在九九峰動物樂園的禽鳥都是他從海外進口的，都有文件證明，這些罷免團體為了推進罷免，無所不用其極，令人不齒！



游家富表示，罷免團體在地方胡亂造謠的做法，已犯眾怒，他研判，罷免團體因為連署狀況不佳，所以要把焦點轉移到南投縣選委會身上，但相關說法不攻自破，毫無立基點，也只會讓南投人更加反感，南投縣的罷免案不會成功。