收美資金挨告　沈伯洋：未接受USAID補助

新黨副祕書長游智彬等人26日向北檢告發綠委沈伯洋涉嫌違反《國安法》。（照片：新黨提供） 中評社台北2月27日電／台灣民主實驗室（DTL）遭爆，5年內獲得美國國際開發署（USAID）計劃贊助約134萬9600元美元，新黨青年部副主任譚傳紹、副祕書長游智彬等人26日向台北地檢署告發前DTL執行長、現任理事、民進黨籍“立委”沈伯洋涉嫌違反《“國安法”》，籲請檢方依照柯文哲案的規格查辦。馬英九基金會執行長蕭旭岑26日則表示，賴清德既然說政治不要介入司法，就讓司法去辦，如果此案到最後都沒辦，證明民進黨“立委”林岱樺講得沒錯。



蕭旭岑26日在廣播節目上表示，黑熊學院平地而起，這幾年突然開始不斷在各地煽動人民情緒，賴清德既然說“政治不要介入司法”，就用同樣標準，讓司法去辦；不過，沈伯洋是執政黨不分區排名第一的現任“立委”，也是賴清德大力培植“抗中保台”的人，檢調敢動嗎？如果此案到最後都沒辦，證明民進黨“立委”林岱樺講得沒錯，“政治介入司法”。



游智彬則痛批，沈伯洋在“立法院”領台灣人民的血汗錢，卻勾結外國勢力，接受外國勢力資助，長期干預台灣政治、抨擊台灣政黨，“這樣的台奸，根本是飼老鼠咬破布袋，不僅上帝不會原諒，媽祖也不會原諒。”



游智彬呼籲，台北地檢署檢視沈伯洋從過去至今是否違反《“國安法”》相關規定，其擔任“立委”後是否有“洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄”，最重要的為了確保調查過程一切公正，應該比照柯文哲案的標準調查。



對此，沈伯洋表示，這次美國國際開發署外傳流出的資助名單完全對台灣民主實驗室沒有影響，因沒有接受過USAID的相關補助，但台灣民主實驗室同樣都有申請過喬治・索羅斯（George Soros）所設立“開放社會基金會”（Open Society Foundation,OSF）及“開放社會機構基金會”（Foundation Open Society Institute,FOSI）基金會的補助，跟美國國際開發署（USAID）完全沒有關係。



針對藍營“立委”要求比照吳春城辭去“立委”職務，沈伯洋回應，吳春城的問題是通過圖利自己的法律，並讓人懷疑是否利用“立委”影響力，讓自己的協會取得標案，“我有推圖利自己的法案嗎？有同時擔任‘立委’和理事長並取得金錢嗎？”