郭正亮：林岱樺難選　若一審判10年就掛了

綠委林岱樺獲交保後出席賴清德在官邸舉辦的烤肉趴，主動PO出照片。(照：林岱樺臉書) 中評社台北2月27日電／民進黨“正國會”“立委”林岱樺涉詐領助理費、政治獻金案，高呼“政治介入司法，司法介入初選”，在賴清德關切下日前又公開為該說法道歉。前“立委”郭正亮分析，林岱樺真的很難選，也無脫黨參選的可能，若一審判刑10年就沒有參選資格，而林指控“暗黑勢力”，沒有明確指誰卻點名4個惹不起的人，政治人物最忌諱就是打地圖砲，會得罪一堆人。



郭正亮進一步分析，林岱樺絕無脫黨參選可能，這搞不好會加速一審判決出來，就看一審要不要把她搞死，判到10年就掛了、不能選，但如果只是起訴，還是能繼續當“立委”。



林岱樺日前雖以新台幣100萬元交保，但其胞弟、弟媳、幕僚等3人遭羈押禁見。該案關鍵人物之一、高雄通法寺住持釋煌智原以100萬元交保，昨經檢調二次搜索通法寺並再次問訊，昨晚被移送高雄地檢署復訊，今凌晨3時許就遭檢察官向法官聲請羈押，高雄地院今將開庭決定是否羈押。案情似有升高之勢。



郭正亮26日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，林岱樺指控“暗黑勢力”，沒有明確指誰，但在官邸烤肉派對那天曬合照，標註賴清德、“行政院長”卓榮泰、“立法院”民進黨團總召柯建銘、“總統府”秘書長潘孟安這4個人，政治人物最忌諱就是打地圖砲！那4個人你都惹不起！



郭正亮說，政治人物陷入危機的時候，要咬就要咬出明確的人，林岱樺直接說出“高雄是誰搞我”，搞不好賴清德就會介入，但只說“暗黑勢力”，大家往上看就很容易引發聯想。他也舉例，當年前民進黨籍“立委”鄭寶清出來就直接講鄭文燦，搞政治要這樣做，不能打地圖砲，不然得罪一堆人，高雄市所有候選人都有可能。



至於林岱樺是否還有機會參選高雄市長，郭正亮分析，以林岱樺目前這個狀況，真的很難選，起訴到一審出爐還要很久時間，若是涉及寺廟洗錢、貪瀆助理費等等，起訴求刑12年，判10年就沒有參選資格，她像穴道被點住了，難以動彈。