前已三敗　卓榮泰將再提兩覆議創記錄

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北2月27日電／“行政院”認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今天透過“行政院會”討論、通過覆議提案，再移請“立法院”覆議。“行政院長”卓榮泰親上火線說明覆議理由。



卓榮泰也成為台灣提最多覆議案的“閣揆”，在此之前已針對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法、選罷法提出覆議案，皆失敗，今將再提兩項覆議案。



“立法院”19日送出今年度總預算案、財劃法三讀修正案也同時送抵“行政院”，“行政院”當天即稱將研議合法合憲救濟方式，且兩案有競合關係，恐引發生效前後順序爭議。由於覆議須在10天內提出，“行政院”經研議後，決定在今天提出2項覆議案。



卓榮泰將親自出席11時30分記者會，共同出席人員，尚包括“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“財政部長”莊翠雲、“行政院主計總處”主計長陳淑姿，說明兩項法案窒礙難行之處。



針對總預算，“主計總處”日前已整理出12項總預算案窒礙難行之處，質疑“立院”審查報未列總刪除數、刪凍規模更勝以往，造成許多部會施政窒礙難行。



財劃法部分，“行政院”過去曾指出修法未設定生效日期，改變“中央”與地方的財政結構，卻未併同檢討事權分配，大幅削弱行政權，造成“中央”部分施政項目無法順利推動或延續。



“憲法”規定，“立法院”對“行政院”移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體“立法委員”2分之1、57人以上決議維持原案，“行政院長”應即接受該決議。