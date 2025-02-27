聲援柯為拉近藍白？朱立倫：實在看不下去

朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日舉行，中國國民黨主席朱立倫26日在中常會上聲援柯文哲，呼籲“法務部”該准許遭羈押的柯3月10日能參加告別式。朱立倫27日受訪時被問到該舉動是否為了拉近藍白關係時強調，這是一個從人性和倫理的出發點，和政治考量完全無關，而是實在看不下去了。



朱立倫27日上午出席國民黨智庫有關還勞工七天假民調記者會，會後受訪時針對柯文哲議題做出以上表示。



柯文哲因台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，至今已邁入第175天，期間僅在被起訴後曾獲7天短暫自由，如今柯爸病逝，身為長子的柯文哲能否獲准參加父親告別式，已升級到政治問題。



而柯文哲認為自己已無“禁見”必要，又逢父喪，因此提出聲請解除禁見處分，台北地方法院今下午2時30分開調查庭，柯妻陳佩琪、柯母何瑞英將出庭陳述。



朱立倫受訪時對此強調，他昨天的發聲，是從身為人子同樣有深刻感受的心情，這是一個人性的出發點，是一個從倫理的出發點，他相信所有台灣民眾，應該都有這樣的心情。



朱立倫說，如果這樣都不能夠獲得准許（指柯文哲出席父親告別式），或者應該有一個最合情、合理合法的處理方式也沒有，那民眾真的不能夠接受，這和政治考量完全無關，而是實在是看不下去了。