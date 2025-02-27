台中新光三越廠商損失慘　轉移臨時賣場求生

台中世貿中心第1展覽館將開闢為台中新光三越百貨臨時賣場。（中評社 方敬為攝） 中評社2月27日電（記者 方敬為）台中市新光三越百貨自13日氣爆發生迄今仍處於停業狀態，百貨公司進駐的廠商、員工生計受影響，新光三越公司日前向台中市政府提報臨時賣場計劃，協助廠商及櫃位員工安置他處營業，台中市包括世貿中心展覽場及長榮桂冠酒店3樓空間，預計3月1日啟動，今天已有廠商進駐布置會場，希望盡早減少營業損失。



台中市新光三越百貨停業，波及大批廠商及數千位銷售人員，新光三越26日宣布開闢臨時賣場，協助業者及員工暫時在他處繼續營業。新光三越營業本部副本部長謝英明表示，自3月1日起將於全台啟動第二賣場計劃，在台北、台中、台南三地區、共開設五處短期賣場舉辦銷售活動。其中，台中兩處據點共有500坪空間，期盼廠商與員工能在最短時間內獲得支持與安置。



台中地區將於台中世貿中心展覽場一館、台中長榮桂冠酒店3樓；台北地區於新光三越台北信義新天地A9館9樓、新光三越台北南西店一館9樓；台南地區將於新光三越台南新天地本館6樓，開設短期賣場，邀廠商共同參與。



台中世貿中心本來就是展覽場所，適合開闢臨時賣場，由於3月1日就要營業，2月27日就有廠商進駐展開場地布置，剛巧展覽2館當天正舉辦鞋、衣、日用品廠商聯合展售特賣會，未來兩者將強碰。



根據新光三越提報短期安置方案，自3月1日起於全台啟動第二現場計劃，第一階段涵蓋男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等，於北中南三地舉辦銷售活動。