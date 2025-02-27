藍改變策略？朱立倫：卓榮泰應報告覆議案

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）“行政院”將針對今年度政府總預算案及財政收支劃分法新法提出覆議，中國國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，今年度總預算（歲出新台幣2.9兆元）是有史以來最高，若硬要提出覆議的話，他希望“行政院長”卓榮泰到“立法院”報告，讓朝野“立委”一起討論。



卓榮泰成為台灣提出最多覆議案的“閣揆”，在此之前已針對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法、選罷法提出覆議案，皆失敗，今將再提兩項覆議案，總共將有5案之多。



“行政院”之前連續兩次提出覆議，國民黨“立法院”黨團都主張無須讓卓榮泰前來“立院”進行報告，因為只是在浪費時間，而朱立倫此次提出卓榮泰應到“立院”報告的說法，可看出藍營立場有所改變。



朱立倫今天上午出席國民黨智庫“國政基金會”有關還勞工七天假的民調發布會，會後受訪表示，他非常理性的講，今年總預算有史以來最高，如果“行政院”認為有所不足，按照過去，應該提追加減，如果硬要用覆議的話，他希望卓榮泰到“立法院”報告，讓“立委”一起討論，反正現在是總質詢期間，可以把相關議題討論清楚。



至於財劃法部分，朱立倫指出，財劃法是民進黨跟國民黨過去的長期的主張，如果卓榮泰認為地方多分了這些財源，也要多負一些責任，這是“中央”跟地方在責任分配的時候，可以做說明或要求，跟財劃法本身的精神完全不違背，修法就是要“中央”不要再集錢跟集權，一部分合理的回到地方。



另外有關四接環評昨日通過，朱立倫表示，昨天他看到台電董事長委婉的說，即便通過四接，還是會有缺電危機，其實這不用台電董事長說，台灣現在從事高科技、AI以及相關投資的人都知道台灣缺電，而缺電的危機根源就在民進黨錯誤的能源政策，這也是國民黨堅定要在“立法院”本會期針對能源政策提出重大修法。



他強調，國際友人與真正支持台灣經濟發展的朋友都已經提出警告，民進黨如果再堅持意識型態，一定會造成台灣的經濟危機與“國家安全”危機。