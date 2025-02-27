新北藍議員哽咽聲援　要綠放柯文哲奔喪

國民黨籍新北市議員林國春泛淚哽咽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押禁見，柯爸柯承發告別式訂在3月10日，柯文哲聲請解除禁見、通訊欲奔喪，台北地院27日下午將開庭。中國國民黨籍新北市議會黨團書記長王威元、議員林國春、黃心華聲援柯文哲有奔喪的權益，林國春更想到自己亡父悲從中來，哽咽痛批民進黨政府不要泯滅人性，應通融讓柯文哲盡人子最後的孝道。



國民黨新北市議會黨團27日在北檢舉行“沈伯洋數組織拿境外勢力資金 新北市議員刑事告發”記者會，與會者有王威元、林國春、黃心華。並接受媒體聯訪。



針對如何看柯文哲案下午將開庭，是否聲援支持解除禁見赴父親告別式？林國春表示，柯文哲的案件不是刑事案件，不是搶奪、竊盜案，經濟犯、政治犯無危害他人之虞，如今柯文哲爸爸往生，從政府角度應該要有人道，要讓柯文哲參加告別式，這是傳統文化孝道，應遵守並給予禮遇，政府、司法應該要有通融的明顯態度。



林國春講著講著突然悲從中來，語塞哽咽、熱淚盈眶，他說應該給柯家人道，他也感到很不捨，他想到自己父親過世時，他參加父親告別式、守靈，盡人子最後的孝道，請民進黨政府不要泯滅人性，不要不通融，柯文哲到底有危害什麼“國安”或資安嗎？請民進黨好好深思。



黃心華說，為親人送行，民進黨政府應要有人道考量，適當給予需求。王威元說，法律要有一致性，過往有沒有讓這類案人士奔喪經驗？司法不能因人設事，否則台灣人都會質疑台灣司法的荒謬行為。