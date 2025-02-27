56%支持恢復勞工7天假　朱立倫：推動修法

56.7%的民眾支持還給勞工7天假日。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫、“國政基金會”今天發布有關恢復勞工七天假民調，結果顯示，有56.7%的民眾支持還勞工7天假日，衹有19.3%的人不支持。國民黨主席朱立倫指出，大家都知道台灣是“血汗台灣”，在OECD國家當中，台灣的工時最長，而且相較日、韓、港、陸等公定假日數，台灣也是最低。



國民黨新會期開議的優先法案包括修《勞動基準法》還“勞工七天假”，包括元旦隔日（1／2）、青年節（3／29）、教師節（9／28）、光復節（10／25）、蔣中正誕辰（10／31）、孫中山誕辰（11／12）及行憲紀念日（12／25），還有主張將勞動節改為全民放假。



朱立倫強調，為什麼我們的公共假日如此少？跟“一例一休”的修法過程有關，所以勞工朋友一直主張還假於民，這個需求，我們不能忽視。



“國政基金會”今天召開“2025民生議題調查系列：恢復國定假日民調發布會”記者會，包括朱立倫，基金會執行長、“立委”柯志恩、“立委”羅智強、許宇甄、徐欣瑩及“國政基金會”內政法制組召集人高思博等人出席。



柯志恩說，民調結果顯示，當被問及是否支持還給勞工7天假日，有56.7%的受訪者表示支持，衹有19.3%不支持；若就區域而言，以北北基、桃竹苗地區支持度最高，分別有60.8%、60.5%的民眾支持，若從年齡層來區分，30至39歲、40至49歲年齡層的支持度最高，分別有69.7%、72.3的人支持。



該民調還顯示，若進一步詢問受訪者是否支持教師節放假，有64.3%的人支持，27.5%不支持；支持台灣光復節定為公定假日的比例有64.1%，24%不支持；支持行憲紀念日改為公定假日的人佔65.4%，不支持的為27.2%；支持勞工節全民放假的比例有66.3%，不支持的為27.3%。