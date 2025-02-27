禁用三親等當公費助理　藍委：沽名不近人情

賴士葆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席賴清德昨在中常會提出，民意代表不得任用配偶及三親等以內血親、姻親擔任公費助理。中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪說，民進黨一副高道德標準，但助理做事拿錢、拿錢做事，是天經地義。怕是用三親等當人頭不做事才是重點，有做事不能領錢，不近人情。



賴士葆也說，賴清德可以要求行政部門提出修法，民進黨“立院”黨團也可以提修法，讓三親等在公職人員辦公室只能當義工，只能工作、不能領錢。“講好聽是道德標準高，其實有點沽名”，跟現實差距很大。



他強調，助理費有問題的是，找三親等不做事，把錢領走當人頭費，這兩個性質不一樣。如果修法為同一規範他贊成。



賴清德昨天宣示助理費是整頓民進黨派系？賴士葆說，那是民進黨內事務，這個不是衹有規範，某種程度一拉起來，要相比其他政黨都高，要把有三親等助理比下去，某種程度凸顯民進黨標準高。但賴是“總統”是黨主席，應該以“總統”高度，要求行政部門提出規範，目前來講只凸顯民進黨，難怪民進黨公職人員基層會有不同聲音。



國民黨“立委”徐欣瑩表示，公費助理禁用三等親可以法制化，我們當然遵守。可以聆聽各方意見，修法通過之後，每個人都會遵守。



至於助理費是歷史共業？徐欣瑩表示，按照目前應該有的合法進行，有些出問題應該是比較個案。



地方民代反應若不用三等親當助理，未來費用會更吃緊？她表示，地方民代助理費太低，她去年擔任內政委員會召委時，有修法通過，現在不論是地方議員、鄉鎮代表的助理費都提高，當然希望問政更優質、助理費提高，希望為民服務跟問政有更好品質。