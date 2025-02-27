總預算、財劃法　卓榮泰再揮棒提兩項覆議案

“行政院”記者會，左起莊翠雲、龔明鑫、卓榮泰、鄭麗君、林明昕。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰27日拍板將對2025年度總預算案，及《財政收支劃分法》修正案向“立法院”提出覆議，將於呈請賴清德核可後，送“立法院”。這是上任不到一年的卓榮泰第五項覆議案，前三項均已遭“立法院”否決。卓榮泰今日以4個“若不是”強調，若不是確實窒礙難行，“政院”不會輕易提出覆議。



“立法院”1月22日三讀通過的2025年政府總預算案，歲出2兆9248億元，較原編列的3兆1325億元，刪除6.6%、約2075億元。歲出刪減金額雖創史上新高，但仍比2024年政府總預算增加2.56%。



此前，卓榮泰已對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法、選罷法提出覆議案，但均遭藍白聯手否決。這次對總預算案、財劃法提出覆議，是卓榮泰自上任以來、1年內提出的第四次覆議，總計五覆議案，成為台灣歷史上提最多覆議的“閣揆”。



至於“釋憲”部分，“行政院”曾對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法提出“釋憲”，選罷法則因理由與民進黨“立法院”黨團一致，“行政院”未提“釋憲”。



卓榮泰上午親上火線召開記者會表示，若不是破壞憲政體制，及五院院際權力分立、若不是侵犯人民基本權利，影響民主法制運作、若不是弱化財政健全，造成預算調適困難、若不是經過充分討論，違背立法程序正義等四大理由，造成五院體制失序、施政困難，確實讓“行政院”窒礙難行，“行政院”是不會輕易提出覆議的。



“立法院”朝野關係因總預算案陷入僵局，綠營掀起全台大罷免反制，為此賴清德日前召開五院會商，期間“行政院”盤點出12項窒礙難行的原因，“立法院”2月19日將總預算案送至“行政院”。同時，財劃法也送抵“行政院”，“政院”當天即稱將研議合法合憲救濟方式，且兩案有競合關係，恐引發生效前後順序爭議。



“行政院主計總處”日前已整理出12項總預算案窒礙難行之處，質疑“立院”審查報未列總刪除數、刪凍規模更勝以往，造成許多部會施政窒礙難行。而財劃法修法後，“中央政府”每年將減少經常性收入3753億元。



“行政院”27日上午11點40分召開記者會，除卓榮泰親自出席外，副院長鄭麗君、秘書長、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“財政部長”莊翠雲、“行政院主計總處”主計長陳淑姿等人出席。