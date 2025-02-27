卓榮泰已覆議五案　藍委：吞3敗了還不下台

賴士葆受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰27日針對今年度總預算案及《財政收支劃分法》修正案，分別提出2覆議案。中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪表示，“立法院”若要反制就是否決覆議議案，“行政院”一再被“立法院”打臉，為什麼要繼續這樣做？就是為了配合大罷免增添柴火。“政院”提出的覆議案已被否決三次，卓榮泰怎麼有臉繼續提覆議，怎麼有臉在這個位置做下去，有史以來沒有人提這麼多次覆議被否決後，還不下台的。



卓榮泰上任後已對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法、選罷法提出覆議案，但均遭藍白聯手否決。這次對總預算案、財劃法提出覆議，是卓榮泰自去年520上任以來提出的第四次覆議，總計五覆議案。



賴士葆說，對於“政院”提出覆議案，我們反制就是否決就好，“政院”對“立法院”提覆議是極不友善動作，過去覆議不過，“行政院長”要下台，這是何等重要事情，沒有“修憲”以前，只要覆議沒過“行政院長”下台 。但現在“行政院”一再被立法打臉，為什麼還要繼續這樣做，就是為了配合大罷免增添柴火。行政部們正事不做，只會配合政黨鬥爭，卓榮泰不可取。



對於行政部門可能提出追加預算？賴士葆也說，他們的權利本來就可以，我們樂見，真的做不到提出追加預算我們來審 。但是不願意看到憲政制度被賴清德、卓榮泰蹂躪，一而再、再而三，明知不可為而為之，打出悲情牌只為大罷免拉抬。



至於“行政院”對於今年預算不足部分可以使用預備金？賴士葆也說，都可以，只要合法程序我們就是審查，很多人對“立法院長”韓國瑜有誤解，認為總預算已經三讀，韓為何還要邀集朝野協商，韓國瑜是要開協商追加預算等部分，但是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，協商時一直講古，把機會毀掉非常可惜。