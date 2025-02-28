前中常委游家富：盧秀燕選藍黨魁弊大於利

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，今年是否參選國民黨黨主席，各界關注。國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，依照盧秀燕的政治敏感度，應不會參選，因為一旦出面角逐黨魁，形同提前表態放眼大選，在民進黨掌握行政機器的當下，棒打出頭鳥，格外不利，不是好的選擇。



游家富，南投草屯九九峰動物樂園董事長、福邦投資公司董事長、鸚鵡叢林有限公司總經理、台中市鳥類商業同業公會理事長。曾任大雅區民眾服務社理事長、台翔航空工業公司監察人。曾連任4屆國民黨中常委。



國民黨預計今年8、9月改選黨主席，現任主席朱立倫預期將爭取連任，黨內評估，目前黨內就是3顆太陽，朱立倫之外，還有“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕，但韓國瑜擔任“國會議長”須維持中立，不能兼任黨職，因此盧秀燕動向成為關鍵。



針對盧秀燕參選黨魁的可能性，游家富分析，參選國民黨黨主席對盧秀燕而言是弊大於利，盧秀燕還有近2年的市長任期，今年若角逐黨魁順利當選，恐怕從當選的那一刻起，就會成為民進黨的箭靶，屆時會有很多事情被放大檢視，對往後的政治發展會產生負面因子。



游家富說，盧秀燕若此刻站出來參選黨主席，確實某種程度是一種願意承擔的態度展現，對提高黨內聲望、凝聚藍營支持者會有很顯著的效果，可是另一方面，盧秀燕的舉動對民進黨而言，形同提前表態放眼2028大選，必然會傾府院黨之力“棒打出頭鳥”，更何況盧秀燕卸任市長後，距離大選還有2年時間，沒有必要此時就站出來替綠營製造打擊空間。



游家富認為，盧秀燕最好的方式就是對外結盟，找一個可以信任的人代表參選黨主席，藉此布局2028大選。他建議盧秀燕，若要拉近與黨的距離，除了參選黨主席外，還有其他方式，例如適時的在政治展現立場及態度，今年民進黨發動對藍委的大罷免，盧秀燕身為黨內指標人物，要有所表態，台中市的罷免情況也會成為影響盧後續發展的重要指標。