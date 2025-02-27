瞄準英系！柯建銘嗆陳明文兒別太超過

柯建銘今天在黨團記者會直接開嗆王世堅跟陳冠廷等英系立委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天和小自己一輩的民進黨“立委”陳冠廷槓上。柯建銘表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他三次電話也不回電，然後找英系“立委”王世堅咬他，是在烙兄弟嗎？搞派系嗎？不要太超過。王世堅天天演這種戲碼，可以停止了，英系派人來中常會，不是來亂場、天天在挑戰賴清德，請派系自己約束一下，“既然弄到老柯，老柯就講老柯就講直白話給你聽”。對於柯建銘重話，陳冠廷回應，尊重柯建銘總召。



陳冠廷現年39歲，為英系大將、前“立委”陳明文的兒子。陳冠廷曾任蔡英文民進黨主席任內的特別助理。



柯建銘今天在黨團召開記者會，痛批王世堅與陳冠廷等英系，英系與柯建銘、甚至賴清德之間的矛盾，浮上檯面。



王世堅昨天在民進黨中常會前爆料，黨內有“立委”有意在本會期爭取委員會召委的工作，其他同志也都同意和協調好了，私下也簽了同意書，希望柯建銘能夠尊重，沒想到那位“立委”事後卻遭到柯建銘喝斥，召委換人當，這真的不必要。據悉，王世堅所指，被喝斥拉下召委的是民進黨“立委”陳冠廷，而柯建銘屬意的則是沈伯洋。



柯建銘今天在黨團召開記者會開始說明過程表示，陳冠廷爸爸（前“立委”陳明文）有交代，要他指導陳冠廷，陳應該來和他協商，結果掛他電話，何其可悲啊，眼淚必須往肚子裡吞下去，“陳委員，年輕人有時候修養要好一點”。



柯建銘指出，他非常器重陳冠廷，學經歷很好、也有熱誠，但有些政治判斷他要更敏銳。柯說，在“國防”委員會裡，潛艦預算被刪了三次“一命三屍”，陳冠廷自己家鄉的嘉義無人機園區，新台幣100億元預算被刪50億元，陳冠廷不痛心嗎？怎麼反過來叫王世堅咬他？

