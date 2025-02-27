柯文哲抵北院　穿拖鞋上手銬落魄現身

柯文哲抵達北院，面對媒體提問不發一語。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押禁見，聲請解除禁見、通訊，台北地院27日下午2點半開庭。柯文哲下午1點38分從台北看守所搭囚車抵達北院，頭髮比過去黑、並長成平頭，雙手上銬、穿著藍白拖鞋頗為落魄，面對媒體提問不發一語。



北院表示，柯文哲聲請原因需確認與家屬討論治喪，法官因此請辯護人通知家屬代表。柯文哲母親何瑞英、妻子陳珮琪據悉下午2點20分將抵達北院，柯文哲則於1點多先押解到候審室。母子、夫妻將在庭上遙望相視。



柯承發17日病逝，享壽94歲，告別式訂3月10日上午舉行，柯文哲與委任辯護律師26日向台北地院遞狀聲請解除禁見、通訊，訴求與家屬討論治喪事宜、參加父親告別式。



北院法官下午2點30半在第7法庭開庭調查，借提被告柯文哲到庭。大批媒體在囚車道守候，媒體問“柯主席對解除禁見通訊是否有信心？確定想在3月10日赴告別式嗎？”柯文哲穿著長袖外套、長褲、戴眼鏡，沒看向媒體，直視候審室而走，不語。



何瑞英、陳佩琪稍後也將抵達，民眾黨主席黃國昌、白委張啟楷等多名白委也將在2點半出庭旁聽，先由幕僚占位。民眾黨工許甫、吳怡萱、林昭印、徐千晴等人也都抵達。