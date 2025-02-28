柯欲奔父喪被打壓輿論發酵　小草聲援起風了

民眾黨支持者近期在高雄鼓山內惟市場自發性上街頭，人數有10多人。（圖：小草CC提供） 中評社高雄2月28日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押禁見，聲請解除禁見、通訊，為父治喪，台北地院27日下午開庭。柯文哲遭打壓不能盡孝道話題近期發酵，讓民眾黨支持者群情激憤，近期高雄小草自發性上街運動興起，這股民間力量持續串聯醞釀，就看何時爆發烽火四起。



柯文哲能否出席3月10日父親告別式成為關注焦點。中國習俗父母往生為重喪，在喪禮上長子要披麻戴孝“捧斗”（牌位），遭羈押的柯能否在告別式當天為父親“捧斗”，對柯家來說意義極為重大，盡孝道是天經地義，近期已經引起不少輿論、基層、白營支持者的反彈力道。



高雄近期有小草自發性的上街活動，針對司法不公、電價漲價、新聞自由、停止霸凌柯文哲等議題，10多人拿著大海報、關東旗、文宣、大聲公前往各地市場掃街，每週一次，足跡遍及高雄的旗山老街、旗山市場、內惟市場、新崛江商圈、鳳山五甲肉豆公市場，此外也曾前往雲林虎尾市場進行活動。



發起人是暱稱CC的小草，她是高雄阿蓮人，去年10月起與朋友自發性利用周末放假進行上街宣講，最早從高雄的阿蓮、岡山及台南歸仁一帶活動，也拓展到高雄市區，近期因為有小草直播主加入宣傳，陣容也增加到最多20人。她們接下來3／1要前往高雄自由黃昏市場，3／8還要到台中建國菜市場，希望能夠串連各地。

