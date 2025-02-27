陳佩琪淚喊婆婆有失智症狀　柯文哲拭淚

柯文哲進入北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押禁見，聲請解除禁見通訊，台北地院27日開庭。柯文哲與母親何瑞英、妻子陳佩琪在庭上相見。陳佩琪哭訴自己有憂鬱症，婆婆已有失智症狀，經常半夜打電話說“這麼冷，柯文哲怎麼還穿短袖短褲？”還責備她有沒有帶吃的穿的給柯文哲。而自己的身心狀況不清、藥越吃越重，希望婆婆可以一直看到兒子。



庭訊時，87歲的柯媽語帶哽咽地表示，丈夫在住院期間竟經常詢問“文哲在哪裡”，她不知道該怎麼回答。柯文哲聽到母親講起過世的父親，一度脫下眼鏡擦眼淚。



法官許芳瑜聽取陳佩琪及柯媽與律師及檢察官說法後，裁准解除柯文哲今天起至3月10日止與妻、母還有弟及妹的禁見，陳佩琪隨即當庭表示，公公94歲，不可能那麼快處理完身後事，柯文哲接著表示“不用拜託別人，就這樣。”陳佩琪步出法院時則說，感謝法官審酌及諒解。



北院第7法庭調查庭，北院法官為許芳瑜、書記官黃傳穎、通譯莫奉軒，辯方為柯文哲、委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，家屬有陳佩琪、何瑞英。北檢為檢察官林俊廷、廖彥鈞。旁聽出席者有大批媒體、柯文哲的支持者，還有民眾黨主席黃國昌、白委陳昭姿、黃珊珊、張啟楷、林國成、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫等人。



柯文哲與何瑞英、陳佩琪相望哽咽哭泣，柯文哲還一度要拿麥克風給陳佩琪發表意見，何瑞英哭訴，丈夫去世後就是希望長子柯文哲陪同。陳佩琪說自己有憂鬱症，柯媽也智力退化，柯文哲是長子，柯承發很多事情全都交代柯文哲，所以要求到4月2日解除禁見通訊，處理柯爸身後事宜，她覺得不為過。更一度氣到說“檢方到底希望怎樣？我認為時間很合理！”



但柯文哲則安撫說沒關係，要陳佩琪別再講，就照檢方意思也可。



檢察官林俊延說，檢方都尊重北院裁定，也就人道方面覺得3月10日當天及以前都可解除禁見、通訊，但要到4月2日，請北院審酌考量，需要有個限度，看起來辯方與家屬意見還不一。廖彥鈞則一度不小心冷笑，引爆現場柯粉小草暴怒碎念痛罵。

