阿里山山櫻花已盛開　31花種花期到4月底

阿里山山櫻花已盛開，預計花期至3月上旬。（林業署提供） 中評社嘉義2月27日電／阿里山花季即將登場，農業部林業署27日表示，阿里山森林遊樂區有31種櫻花，目前山櫻花已經盛開、唐實櫻預計本月底陸續綻放，其它櫻花也會陸續綻放，花期可延續到4月底。



阿里山上有著千姿百態的花兒，其中又以櫻花稱冠，素有“櫻都”的雅號。每到春天，乍暖還寒時節，各式不同品種的櫻花，依各自的花時相繼報到，滿山怒放。其中，自3月中旬到4月中旬是最盛時期，賞花期一個月，是阿里山最為人所知的櫻花季。目前阿里山的櫻花大約有：山櫻花、吉野櫻、千島櫻、大島櫻、普賢象櫻、牡丹櫻、東錦櫻等。



農業部林業及自然保育署嘉義分署說明，阿里山森林遊樂區擁有31種櫻花，目前山櫻花已盛開，唐實櫻預計2月底陸續綻放。最受矚目的染井吉野櫻將於3月中旬進入最佳觀賞期，並於祝山、沼平地區持續綻放至3月底。



此外，高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花將於4月上旬開花，花期可延續至4月底，園區內還有報春花、木蘭、山茶花、杜鵑、紫藤等多樣花卉，讓遊客在不同時期都能欣賞到阿里山的春日美景。



最佳的賞櫻地點，同時也是最受歡迎的拍攝場景，在梅園、派出所附近，阿里山賓館廣場、鐵路、阿里山工作站至三代木步道的櫻花步道等。

