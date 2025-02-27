柯文哲解除與4家人禁見12天　尚無法奔喪

陳佩琪(左)向媒體表達簡短看法。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押禁見，柯爸柯承發告別式訂在3月10日，柯文哲聲請解除禁見、通訊，處理告別式，台北地院27日開庭。北院裁定，准許柯文哲自27日起至3月10日解除與母親何瑞英、妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙的禁見、通訊，但僅限在台北看守所接見室的監控下。由於柯文哲並未提出聲請親自赴靈堂告別式奔喪，因此北院無法針對單日解除羈押進行開庭與否。



柯文哲出庭北院第7法庭調查庭，北院法官為許芳瑜、書記官黃傳穎、通譯莫奉軒，辯方為柯文哲、委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，家屬有陳佩琪、何瑞英；北檢為檢察官林俊廷、廖彥鈞。旁聽出席者有大批媒體、柯文哲的支持者，還有民眾黨主席黃國昌、白委陳昭姿、黃珊珊、張啟楷、林國成、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫等人。



檢、辯、柯文哲家屬經過50分鐘的意見交錯後，許芳瑜花20分鐘進行評議，於下午3點40分宣布裁定結果，解除柯文哲與何瑞英、陳佩琪、柯美蘭、柯宇謙的禁見、通訊。但與柯文哲、陳佩琪等人希望解除禁見通訊至4月2日的結果有落差。北院法官最終則是依北檢檢察官的建議，解除日期只到3月10日。



陳佩琪甚為不滿，會後向媒體表達簡短看法，並與何瑞英離開，柯文哲的支持者群情喊加油。柯文哲稍後將從候審室、囚車道還押回看守所。