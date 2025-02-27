柯媽不發一語步出北院　向支持者揮手致意

柯妻陳佩琪與白委陳昭姿(右)攙扶著柯媽何瑞英緩緩走出北院。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台北地方法院27日下午裁示台灣民眾黨前主席柯文哲從2月27日至3月10日解除禁見、通信，准與親屬共商治喪事宜。柯妻陳佩琪在下午4點左右攙扶著柯媽何瑞英緩緩走出北院，何瑞英雖不發一語，但最後上車離去前，特別向支持者與媒體揮手致意，比起剛到北院不斷哭泣的表情，明顯緩和許多。



北院審理過程中，小草並未動員前來北院聲援，但有部分小草來旁聽，在何瑞英、陳佩琪走出北院時，也不斷地喊，柯媽加油！



北院27日下午2點半審理台灣民眾黨前主席柯文哲遞狀聲請解除禁見，在歷時1.5個小時後，裁示從2月27日至3月10日解除柯文哲禁見、通信，准與何瑞英、陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙共商治喪事宜。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭羈押禁見，由於柯父柯承發2月17日病逝，將於3月10日舉辦告別式，柯文哲能否當天返家奔喪成為焦點。台北地方法院定於27日下午2點半審理柯文哲聲請解除禁見，柯文哲、柯媽何瑞英、陳佩琪都到庭，分別進2個月的思念，讓彼此搖相對望淚流不止。民眾黨籍“立委”黃國昌、陳昭姿、黃珊珊、林國成、張啟楷也都到庭旁聽。