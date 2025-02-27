不滿北院裁定　柯文哲夫妻當庭甩麥震驚全場

陳佩琪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭收押禁見，柯爸柯承發告別式訂在3月10日，柯文哲聲請解除禁見、通訊，處理告別式，台北地院27日開庭。北院裁定解除柯文哲對4名親人的禁見通信自27日起至3月10日。但因結果與柯等人希望到4月2日不符，柯文哲當庭喊“我們不用拜託別人！”憤怒甩麥克風，陳佩琪也跟著暴怒甩麥，震驚全場。



柯文哲出庭北院第7法庭調查庭，北院法官為許芳瑜、書記官黃傳穎、通譯莫奉軒，辯方為柯文哲、委任律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，家屬有陳佩琪、何瑞英；北檢為檢察官林俊廷、廖彥鈞。旁聽出席者有大批媒體、柯粉小草，還有民眾黨主席黃國昌、白委陳昭姿、黃珊珊、張啟楷、林國成、民眾黨“立院”黨團主任陳智菡、黨副秘書長許甫等人。



陳佩琪訴求，不是告別式辦完後就沒有後續事宜，很多事是柯承發指定長子柯文哲要辦好身後事，因此希望解除禁見通信至4月2日。她更強調，柯文哲是醫療背景出身，卻無法隨侍在柯承發身旁，柯承發就是希望很多事都交代給柯文哲，因柯文哲也與柯爸一樣可拿香拜拜、信佛道教，柯宇謙則不是所以不便。另外何瑞英智力已退化，她自己也罹患憂鬱症，甚至也想過比柯文哲還早走一步，自己也可能有告別式。現場小草聽聞皆哭泣、憤慨。



何瑞英說，柯承發每看到她就問一次“柯文哲呢？”她都不知該怎回答，看到柯文哲在看守所冷天穿那麼短的衣褲，很難過，不知該怎講下去了。柯文哲聞後鼻酸泛淚、頻頻拿衛生紙擤鼻涕。陳佩琪則是對檢方表達強烈不滿。