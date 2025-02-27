陳珮琪：柯說問心無愧不用求人　尊重法官

陳佩琪在北院門口接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月27日電（記者 鄭羿菲）台北地方法院27日下午裁定被羈押的台灣民眾黨前主席柯文哲從2月27日至3月10日解除禁見、通信，准與親屬共商治喪事宜。柯妻陳佩琪受訪時表達2點聲明，一是感謝法官的裁定，二是極度不諒解檢察官堅持只能解除到3月10日。



柯爸柯承發告別式訂3月10日舉行。



陳佩琪也轉述柯文哲在庭上的表達，我們問心無愧，不用求人，就尊重法官的裁定。



陳佩琪在下午4點左右攙扶柯媽何瑞英走出北院，陳佩琪接受媒體訪問時表達2點聲明，第一、感謝今天法官的審酌與諒解，裁定到3月10日前，柯文哲可以解除禁見、通訊。第二、對於檢察官堅持解除禁見與通信只能到3月10日，她極度不諒解，她在法庭已多次聲明，公公94歲辭世，難道一個生命到告別式完就全部都結束了嗎？檢察官的堅持是不合理的判斷與要求。



陳佩琪說，最終還是要謝謝法官，因為法官說，若檢察官不斷提抗告，恐怕連告別式流程都可能會有問題，所以今天裁定解除禁見、通信到3月10日，她十分謝謝法官。



北院27日下午2點半審理台灣民眾黨前主席柯文哲遞狀聲請解除禁見，並裁示2月27日至3月10日解除柯文哲禁見、通信，准與何瑞英、陳佩琪、妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙共商治喪事宜。



台北地方法院定於27日下午2點半審理柯文哲聲請解除禁見，柯文哲、柯媽何瑞英、陳佩琪都到庭，分別近2個月的思念，讓彼此搖相對望淚流不止。民眾黨籍“立委”黃國昌、陳昭姿、黃珊珊、林國成、張啟楷也都到庭旁聽。