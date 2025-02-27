黃國昌怒批：說柯文哲會逃亡是腦子有洞

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月27日電／台北地院27日開庭裁定，解除柯文哲對4名親人的禁見通信自2月27日起至3月10日。前往旁聽的民眾黨主席黃國昌受訪表示，柯文哲羈押禁見裁定不具正當性，認為柯文哲會逃亡“真的是腦子有洞”。



黃國昌擁有台灣大學法律學系學士、美國康乃爾大學法學碩士、博士學位、律師資格。他說，檢察官稱柯文哲有可能會串證，但柯文哲被檢方羈押多久了，同樣的證詞、同一個證人反反覆覆問那麼多次，在起訴書中的證據卻如此薄弱，“到底有什麼好串的？”



黃國昌指出，大家不難理解柯文哲及家人所面臨巨大的傷痛、悲傷，希望法官能審慎審酌柯文哲和家人之間的親情、相互扶持的必要性。當初台北地檢署檢察官非常蠻橫地表示會不斷地抗告，直到達到羈押柯文哲為止，而不管是高等法院法官的法律見解，或現實上的必要性，柯文哲被羈押的裁定都不具正當性。



黃國昌說，柯文哲是非常尊重法律程序的人，即使認為裁定不合理，我們也是尊重司法程序，尋求該有的救濟，如今柯文哲遭遇這麼大的傷痛，單純以法律角度來看，根本就沒有禁見的必要，還是期待地方法院的法官能夠秉持良知良能及正確法律適用做出公正的裁決。



被問及是否支持柯文哲解除羈押？黃國昌指出，羈押禁見的裁定本就欠缺正當性，大家都可以看得出來，地方法院法官作出羈押裁定的時候，面臨什麼樣子的壓力，法官到底有多無奈，“柯文哲會逃亡，那真的是腦袋有洞”。