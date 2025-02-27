高雄小黃司機陳情遭車行壓榨　高喊貪官滾蛋

汽車駕駛人權益聯盟協會今天下午號召職業駕駛到高雄市政府集結表達不滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月27日電（記者 蔣繼平）汽車駕駛人權益聯盟協會今天下午號召職業駕駛走上街頭表達不滿，抗議不法車行長期壓榨司機，違法收取掛牌權利金和提高行費，集結30多輛計程車停在高雄市政府四維行政中心前方道路，現場的黃色計程車、及各式廠牌多元計程車，貼著“苦、怨、怒”等字，並高舉“市長，我們需要您時請問您在哪？”批市府長期漠視，並向民進黨籍高雄市長陳其邁喊話。



汽車駕駛人權益聯盟協會高雄區代表陳畇筑、汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟率領駕駛拉布條，高喊“下架黑心車行，貪官汙吏滾蛋”、“求生存，給我們一點空間”口號。民眾黨高雄市黨部代理執行長施亦旋也到場支持。該協會現場提出3大訴求，包含不法車行踢出車行業界、建立正常的車行收費標準、回歸駕駛公平機制，希望市府介入車行管理規範。



在台灣開計程車需要“靠行”，因為計程車為特許行業，政府對車牌有總量管制，駕駛要找到車行才能營業。目前全台約9萬2千多輛計程車領牌，但近年隨著多元計程車興起，愈來愈多人加入職業駕駛行列，產生排擠現象，高雄、台中、桃園一牌難求，產生有車行加收掛牌權利金，引起職業駕駛不滿。



據了解，職業駕駛需要負擔行費從每月新台幣800元至1000元，今年初漲到1500至2000元。另外，計程車投保車險費用也比自用車貴了2到3倍，而且不能由司機名義找保險公司投保，必須要透過車行才能投保。甚至不法車行向司機收取掛牌權利金，6萬到8萬元不等，職業駕駛為了合法營業，甚至只能隱忍硬吞。



劉鴻樟拿起大聲公喊問“司機是不是弱勢？”身旁眾人均說“是”，劉鴻樟繼續說，為什麼沒有人敢出來，因為高雄市交通局不受理，要司機自己去蒐證，司機都怕死了，一有風吹草動，就被車行要求退回車牌，無法營業，非常惡劣，很多司機為了養家活口，不敢出來抗議，怕回去被點名作記號，希望交通局徹查這件事。



陳畇筑怒批“各位長官是眼盲還是心瞎，到底有沒有活在同一片土地上？”她指這兩年從中央互踢皮球到地方，卻得到“尚無聯合調漲情形”的回覆，白牌車（不合法的計程車）這3年只舉發692件，是很多嗎？聽了感覺好好笑。她向賴清德喊話“我們要嚴重抗議，要求尸位素餐的貪官汙吏滾蛋，不需要黑心車行來剝削。”



陳畇筑更拿著大聲公悲喊“有誰要理我們？都被踢皮球！”她說，今天若沒有8萬元可以給車行，她不就要去死？一塊車牌背後代表一個家庭，政府到底把台灣搞成什麼樣子的，百姓只想要安居樂業。



高雄市交通局專門委員黃信穎在現場接受陳情書並表示，有關車行與駕駛人間之靠行費及保險費均有相關公會制定契約及法規規範，交通局將要求業者依規定辦理，市府取締違規不手軟。過程中有駕駛對市府機受陳情的態度消極感到不悅，不斷嗆聲表達不滿。