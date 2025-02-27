台官方宣示五大政策　打造台灣AI產業

台“數發部政務次長”林宜敬表示，政府的百億投資將由民間主導。（照:“數發部”） 台“數發部”長黃彥男（右）與次長林宜敬。（照:“數發部”） 台“數發部常務次長”葉寧。（照:“數發部”） 中評社台北2月27日電／台“數位發展部”27日舉行建構台灣AI產業生態系記者會，由“數發部長”黃彥男親自主持。黃彥男表示，上任後以“數發3箭”強化數位韌性、發展數位經濟，規劃從算力、資料、人才、行銷、資金5大政策工具，建立完整的AI生態系。



“數位發展部”27日舉行建構台灣AI產業生態系記者會，宣布將從算力、資料、人才、行銷、資金5大政策工具著手，其中，在資料上將建立“台灣主權”AI訓練語料庫，並規劃提出1年期的隱私強化計劃，盼建立研究人員申請政府資料的整套機制。



“數發部”表示，在算力方面，將提供免費的GPU算力資源，協助AI新創團隊訓練AI模型，降低生成式AI開發成本，並加速AI在各領域的應用，促進AI在商業領域的發展，提升台灣數位服務的全球競爭力。



在資料方面，“數發部”設立的政府資料開放平台，涵蓋語言、歷史、地理等資料，並正在推動建置AI訓練語料資料庫，未來將繼續釋出更多政府資料，完善AI訓練語料資料庫，並依據國際趨勢，研擬“促進資料創新利用發展條例（草案）”。



在人才方面，“數發部”自去年啟動AI人才培育計劃，強化公務人員的AI技能，並與“國家文官學院”合作，將AI素養納入公務員培訓體系；另與人工智慧學校等民間機構合作，針對電腦視覺、自然語言等主流應用領域，制定AI開發人才指引和認定標準，加速AI產業發展，奠定堅實的人才基礎。



在行銷、資金方面，“數發部”今年度將持續舉辦“AI產業交流及媒合會”，促進AI技術在健康照護等領域的應用，並啟動了“加強投資AI新創方案”，已匡列100億“國發基金”，與民間資金共同投資台灣的AI新創及數位經濟領域的未上市櫃公司，支持台灣新創企業的發展。



“數發部”強調，AI創新將改變全球經濟結構及社會形態，因此將從“算力”、“資料”、“人才”、“行銷”及“資金”等多方面努力，建構一個適合AI產業發展的生態環境，更重要的是，AI創新應由民間企業主導，企業應成為AI發展的核心驅動力，而政府則應扮演支持與引導的角色，與民間合作，攜手打造具有全球競爭力的台灣AI產業生態系。