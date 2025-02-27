栗正傑：解放軍無預警軍演比聯合利劍威脅性高

台海軍班超軍艦監控大陸四明山艦（左）與千島湖艦（右）。（照:台軍方提供） 中評社台北2月27日電／大陸東部戰區海軍26日於台灣西南海域劃設臨時操演區，進行“射擊訓練”。台軍方表示，期間軍方運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控，到了下午3點40分解放軍編隊馳離“操演區”。對此，退役陸軍少將栗正傑27日表示，這次解放軍無預警軍演的嚴重性，比去年兩次“聯合利劍-2024”軍演還高，因為這次來的解放軍艦隊艦種多元，這是支可以實施三棲登陸攻擊的艦隊。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑今天受訪時表示，這次解放軍演練的嚴重性、威脅性，比2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的環台軍演、去年兩次“聯合利劍-2024”軍演還高，因為這次行動陸方雖然沒有官宣，但也正因如此，大家感受不到演習強度。



栗正傑接著說，在過去的演習中，解放軍多是以“單機單艦”的方式進行，但這次卻是以完整的登陸艦隊編組，他解釋，這次解放軍艦隊中有071型船塢登陸艦、075型兩棲攻擊艦、903型綜合補給艦、054A飛彈護衛艦等，這是1個完整的聯合登陸艦隊，光是這支艦隊，就可攜帶1個完整的聯兵旅對“國軍”實施突擊作戰。



此外，栗正傑說明，071型船塢登陸艦加上075型兩棲攻擊艦，可攜帶超過1800名步兵，此外，登陸艦上還配備有約6艘氣墊登陸艇，每艘登陸艇可攜帶1台坦克，此外，攻擊艦上還配備有直升機，因此，這支艦隊具備實施三棲作戰的能力。