朱新民語中評：中國對美以靜制動 見招拆招

台灣政治大學外交系兼任教授朱新民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月1日電（記者 張嘉文）台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民向中評社表示，特朗普為了讓美國再度偉大，對中國採全面對抗政策是必然，但特朗普是對抗、對抗再交易，是務實、商業主義，是利益至上，就看中方如何和特朗普談條件。



朱新民強調，中方目前看起來對於特朗普的作風，已做好因應準備，是以靜制動、見招拆招的方式，要談判就全面來談，要對抗就全面奉陪，這樣的立場非常堅定。他認為，中國面對美國這幾年的全面圍堵，是展現韌性，積極補強自己的短版，且找出對美國彎道超車的方式，近來橫空出世的生成式AI DeepSeek就是很好的例子。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



朱新民接受中評社訪問談到特朗普上任後的美中新一輪競爭、對抗可能的發展。他說，特朗普就任後，全世界秩序、規則都因他而全盤顛覆甚至是反轉，顯見其影響力非常全面，而特朗普延續拜登，同樣是把中國視為唯一可以和美國全面性競爭的對手。

