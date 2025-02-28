涉提前滅證藏手機　高雄通法寺住持羈押禁見

通法寺住持釋煌智。（中評社 資料照） 中評社高雄2月27日電（記者 蔣繼平）積極爭取高雄市長初選的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺疑詐領助理費、違反政治獻金法等罪交保新台幣100萬元，震撼政壇。與林關係密切、有地下總幹事的通法寺住持釋煌智昨天被檢調二度搜索帶回移送復訊，高雄地方法院今天重開聲押庭，晚間被法官裁定羈押禁見，主因為被發現有提前滅證、藏手機聯繫等情事。



另外，林岱樺27日沒有公開行程，但被媒體掌握到出席高雄市橋頭區農會在九甲圍義山宮舉辦的餐會，並向與會者逐桌致意。林岱樺致詞時仍強調，不會退黨、不會退選，希望民眾給予鼓勵，讓她有堅定繼續走下去的力量。



綠委林岱樺被控詐領助理費、公益侵占等罪，高雄地檢署20日發動搜索，與林岱樺關係緊密的通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）也被帶回，21日訊後林岱樺、釋煌智均各以新台幣100萬元交保。不過，高雄地檢署26日上午再出動搜索通法寺並將釋煌智帶回偵訊，經雄檢複訊後，27日凌晨向法院聲押釋煌智。



高雄地方法院27日下午3時開庭，經過3小時庭訊，法院晚間表示，洪姓被告經訊問後，雖否認犯行，但有相關證據足認被告犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人事實，本案所涉金額達數百萬、被告身分對於本案相關人員具一定之影響力，尚難以具保等替代手段代替羈押，而有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見、通信。



據了解，洪姓被告於檢方第二次搜索時，將所使用的手機交由同寺人員保管，該人員將手機藏放在通法寺洗衣籃內；而洪姓被告具保後仍與同案被告以電話聯繫，被告與相關共犯曾於2月18日前相互見面，也就是檢調調查前夕，因此有事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，被法官裁定羈押的主要原因。



有關助理費案的部分，林岱樺胞弟林岱融和王姓弟媳、黃姓會計因涉案情節高、犯案期間長且涉案費用高達2000多萬元，雖然一度交保，經雄檢抗告成功發回更裁，高雄地院25日晚間9時24分法官裁定3人均羈押禁見。顯示案情有擴大跡象。