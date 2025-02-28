中評關注：賴清德禁用三等親　搶年輕票？

賴清德不顧黨內反彈，仍執意下令民代禁用三親等內擔任公費助理，試圖想從民眾黨支持者中爭取年輕選票。（照片：民進黨資料照） 中評社台北2月28日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席賴清德日前在中常會下令，民進黨民代助理團隊比照《公務人員任用法》，配偶及三親等內不得擔任公費助理，違者黨紀處份。這個規定一出，黨內基層跳腳，甚至有新系議員公開嗆聲“狗屁 ”。賴不顧黨內反彈，此舉是想要塑造清廉形象，爭取年輕選票嗎？



但也有網友嘲諷說，賴清德還不是用98歲舅舅童永當資政。若賴認為舅舅資歷適合資政，難道黨籍民代不能認用配偶、三親等擔任助理嗎？賴清德自從上任之後，就在小圈圈用人，多用賴系人馬擔任“閣員”，若要說服黨籍民代不得任用三親等擔任公費助理，黨內會不會要求賴用人要擴大圈圈。



根據《美麗島電子報》2月最新民調顯示，台灣民眾黨好感度已經慢慢回升，這代表前主席柯文哲司法影響力對民眾黨負面影響漸漸降低，加上目前是由黃國昌領導民眾黨，民調也顯示20歲至29歲民眾對“立法院”3個政黨黨團總召的好感比率依序是民眾黨黃國昌＞國民黨傅崐萁＞民進黨柯建銘。而在20歲至29歲民眾對民眾黨好感度也超過五成52.3%；這個年齡對民眾黨反感度42.0%。民進黨在這個年齡層好感度是34.5%，反感度則超過五成有59.3%。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也提到，台北地方法院儘速審理柯文哲聲請解除禁見的調查庭，是釋出善意，希望民眾黨不要再政治操作。



可見柯文哲可能無法出席父親柯承發告別式事件發酵，社會上普遍氛圍認為應該讓柯文哲為父親送終，不讓柯出席父親告別式讓民進黨減分，尤其支持民眾黨的年輕選民，對民進黨仇恨值更深。台北地方法院才會這麼快召開調查庭，讓柯文哲在父親告別式3月10日前解除禁見，至少可以和家人討論父親治喪事宜。

