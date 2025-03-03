呂禮詩：解放軍已具備藍水海軍實力

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中3月3日電（記者 方敬為）解放軍機艦2月26日大規模在台海周邊執行“聯合戰備警巡”，並在高雄、屏東外海約40浬處劃設“射擊操演區”，引發關注。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，該射擊訓練的地點確實相對例外，但從中國大陸的領海基線角度來看，該海域也在大陸的專屬經濟區之內，並未違反國際法。



呂禮詩指出，值得注意的是，美軍面對解放軍在台海實彈射擊，也無相對應的動作，一方面或許是研判解放軍行動屬於例行性操演，實際上發生衝突的機率低，一方面也可能是對解放軍有所忌憚，還需謹慎衡量。解放軍已達“藍水海軍”的標準。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



台軍方2月26日表示，當日上午陸續偵獲解放軍包括殲－11、空警－500等各型主、輔戰機及無人機在內，總計32架次出海活動，其中有22架次逾越“海峽中線”及延伸線，進入台灣北部與西南空域，配合軍艦執行“聯合戰備警巡”。針對解放軍無預警在距高雄、屏東外海約40浬處劃設所謂的操演區，並宣稱將進行“射擊訓練”一事，台軍方“嚴詞譴責”，指出對方未事先公告即在國際航道進行軍演，“公然違反國際慣例”。



針對相關事件，呂禮詩表示，解放軍這支操演兵力，其實是從宮古島一路南下的艦隊編組，從美軍的配置標準來看，該編隊已具備完整的遠征打擊群規模，其組成除了075兩棲攻擊艦和071綜合登陸艦外，還包括一艘船塢登陸艦。相比之下，現今美軍使用的所謂“閃電航母”美利堅級兩棲攻擊艦，雖然在編隊中扮演重要角色，但卻缺乏塢艙，無法攜載氣墊登陸艇或AB艇等兩棲載具。



呂禮詩進一步闡述，解放軍的075兩棲攻擊艦保留了塢艙設計，不僅能執行垂直登陸作戰，還可採取傳統登陸作戰方式，搭配氣墊登陸艇以及水陸兩棲坦克等多種作戰模式；再配合補給艦與打擊群，這次動作中便有兩艘052D以及兩艘054A組成的兵力隨行，展示了解放軍船隻數量與編隊的密集，更突顯出其從澳洲南部海岸一路朝向印度洋前進的戰略動向，動作之大、範圍之廣已超出外界以往的想像。