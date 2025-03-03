中評關注：柯媽的眼淚與陳佩琪的憤怒

柯媽何瑞英2月27日在兒媳婦陳佩琪(右)和民眾黨“立委”陳昭姿(左)攙扶下，拿著手帕泣不成聲地進入台北地方法院。（中評社 資料照） 中評社新竹3月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲涉圖利遭羈押禁見，台北地方法院2月27日裁定自當日起解除柯文哲對4名親人禁見、通信至柯爸告別式的3月10日止，87歲的柯媽在兒媳婦陳佩琪和民眾黨“立委”陳昭姿攙扶下，拿著手帕摀臉 泣不成聲走進北院的畫面讓人看了揪心。



94歲的柯爸柯承發和87歲的柯媽何瑞英1958年結婚，兩人結褵相伴已67年。過去柯爸身體還健朗時，兩人經常受訪，柯爸顯得沉穩內斂，柯媽則是活潑外向。柯爸幾乎都把話語權留給柯媽，但偶爾輪到柯爸講話時，柯媽也總是靜靜在旁聆聽，個性互補的兩人鶼鰈情深。如今柯媽面對兒子仍被關在牢裡和痛失老伴的雙重打擊，悲痛不言而喻。



自從柯爸在2月17日病逝後，柯媽幾乎每天以淚洗面，每次只要有人到新竹柯爸靈堂拈香，面對眾人的關心與安慰，柯媽總是邊說邊哭，讓前來弔唁的親友都相當不捨。柯媽過去因個性開朗健談，一直以來人緣都相當好，處理人際關係更是有一套，即使後來因柯文哲擔任台北市長成為公眾人物，新竹柯家外經常有媒體守候，但柯媽也從不惡言相向。



有一年母親節，柯文哲返家陪柯媽吃飯，一見到住處外有媒體守候，便大聲斥責“你們這麼多人在我家外面要做什麼？”沒想到，在家裡聽到聲響的柯媽，隨即快步衝出住處外，當著所有媒體的面，反過來斥責柯文哲說“要不是因為你當台北市長，人家要那麼辛苦嗎？”讓許多媒體都留下深刻印象。



柯媽過去面對媒體採訪，幾乎有問必答，但卻常因金句連連而引發話題，或多或少造成柯文哲些許困擾。柯文哲也曾在上節目時抱怨過此事透露，他有一次氣呼呼地打電話回家，要柯媽不要再接受媒體採訪，柯媽則是用閩南語笑著回說“好啦！好啦！”可以明顯感覺出柯媽對柯文哲有多驕傲。



但在柯文哲遭羈押禁見後，柯媽臉上的笑容開始慢慢變少，尤其在柯爸病逝後，柯媽整個人看起來更是憔悴許多。直到柯妻陳佩琪2月27日在庭上驚爆，柯媽已有失智症狀，常會在半夜責備她，為何天氣這麼冷還讓柯文哲穿短袖、短褲。外界也才知道柯媽在這段時間所承受的身心煎熬。