許菁芸：軍火不等於安全 台願走向戰爭？

政治大學俄羅斯研究所副教授兼所長許菁芸。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）政治大學俄羅斯研究所副教授兼所長許菁芸接受中評社訪問表示，近期在台灣內部將會掀起“疑美論”，特朗普一切向利益看，台灣整體安全狀況可能會更劣化，美國賣再多先進軍武給台灣，面對中國大陸也只是杯水車薪，也等於對大陸挑起更加敵對的意識，軍火不等於安全，台灣民眾必須思考，我們願意走向戰爭嗎？



許菁芸指出，未來美歐關係會有裂痕、心結，在中歐關係沒那麼對立的狀況下，未來特朗普若堅持對中國打貿易戰，美國是否還能佔據優勢，都還有待觀察。



許菁芸是俄羅斯莫斯科國際關係學院國際關係學系政治學博士，曾主持多項“科技部”、淡江大學對歐俄計劃，現為政治大學國際事務學院副教授、俄羅斯研究所副教授兼所長，專長為俄羅斯政治與經濟、中俄關係、俄歐關係、國際能源政治與外交、俄羅斯外交。



特朗普為結束俄烏戰爭，對俄羅斯談判讓步不少，目的為何？



許菁芸接受中評社訪問表示，這需要思考特朗普長期國際戰略，結束俄烏戰爭與中東衝突後，看起來特朗普是想集中力量應對中國，畢竟目前能跟美國成為競爭對手的國家衹有中國，也可以說俄羅斯經過3年的俄烏戰爭後，已被削弱到特朗普可以接受的程度，結束俄烏戰爭反而可以把力量轉移到未來應對中國。

