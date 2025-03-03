中評關注：反罷免卡關衝擊朱立倫連任黨魁

罷免綠委卡關，讓國民黨主席朱立倫成為藍營內部批評對象。（中評社資料照） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）全台大罷免浪潮來襲，“中選會”近日公布一階段連署審核結果，其中針對9位民進黨“立委”的罷免提案全數未過關，其中包括幾名被藍軍認為可以罷掉的綠委；對照19位中國國民黨“立委”罷免案全數過關，讓戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康忍不住發文痛批國民黨，沒看過戰力這麼弱的在野黨。



趙少康砲轟國民黨中央，背後目的似乎正是劍指黨主席朱立倫的督軍不力，黨基層動員出現困境等等，即便可能非趙的原意，但這正好讓藍營內部原本的反朱勢力更有底氣集結，此事件對朱的連任之路將帶來重大挑戰。



如果後續幾天罷免綠委的補件狀況不理想，無法進入第二階段，難保黨內不會響起更大的朱立倫下台聲浪，其他熱門的潛在主席人選如黨籍的台中市長盧秀燕，會不會更有機會趁勢而起，後續發展就值得觀察。



朱立倫的主席任期到今年10月，此次全台大罷免“立委”的第三階段投票時間點，可能落在今年8月左右，因此國民黨主席改選時程推估可能在9月舉行，距今僅剩半年，各方勢力其實都已在檯面下大力運作。



而這次的罷免綠委第一階段嚴重卡關事件，即便目前國民黨方面定調，是“中選會”在執政民進黨的操作下而產生的結果，但由於第一階段的連署提議書份數，皆只要原選舉區選舉人總數1%連署，大約平均落在2500至3000份之間，只要積極的政黨動員，即便面對“中選會”的刁難，能通過的機率並不低。



加上面對綠營結合民團罷免藍委的氣勢及聲量相對大，藍營支持者們早就想透過罷免綠委反制來出一口氣，未料連第一階段的連署都卡關，這當然會對朱立倫領導的中央黨部產生不滿情緒，這些都是趙少康開砲主因，目的也在提醒朱，別再扭捏所謂的政黨有無介入罷免，現在是號令全黨動起來的時候了。



目前對朱立倫來說，能亡羊補牢的就是真正動員各地，實質幫忙罷免綠委的團體將補件的數目衝到最高，即便面對官方的刁難嚴審，也能讓罷免連署過關，否則如果最終罷免綠委的案件不如預期能進入投票，屆時引來的藍營支持者反彈聲浪，可能會讓朱立倫的連任之路非常危險。