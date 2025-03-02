深綠台灣基進欲與時力合作　女將抗議退黨

台灣基進高雄市黨部2日在臉書發出聲明。（圖：台灣基進臉書） 台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺2日宣布退黨。（中評社 資料照） 中評社高雄3月2日電（記者 蔣繼平）2026地方選舉，外界關注各黨版圖變化。深綠的台灣基進黨2日傳出黨內鬧不合，有意參選高雄市林園、大寮議員選區的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺疑不滿高層未取得黨內共識，就與時代力量合作布局，宣布退黨，並取消參選計劃。針對黨內策略遭反彈，台灣基進臉書聲明2026沒有樂觀本錢，為此願意討論各種可能性。



從南台灣起家的台灣基進黨於2016年成立，目前僅台南市議員李宗霖、高雄市議員張博洋2席民代。由於2024年民進黨衝 刺政黨票，危及親綠小黨，台灣基進政黨票未過3%，少了每年新台幣2200萬元，也讓該黨經營也面臨重重考驗。



值得注意的是，台灣基進2018年未能拿下地方民代，直到2022年才搶下2席議員，台南、高雄各1席，2026年版圖能否擴 張，外界也正在關注。



楊佩樺2日在臉書表示，退出台灣基進，也取消2026的選舉計劃。楊自曝退黨原因是在黨中央想要推動小黨聯盟，但她則反對2026地方選舉與時力結盟，無法接受台灣基進與路線不明的政黨合作，溝通半年無果。楊還提到不滿被秘書長吳欣岱酸2022年在林園大寮的票太少可能沒有判斷能力，並在文末附上笑臉，給人無限遐想。



對此，台灣基進黨2日發出聲明表示，針對政黨選舉策略的方向，黨中央從去年開始，就積極邀請黨員、支持者參與討論。除了黨員大會及客廳會，在中執委會議中邀請潛在候選人來發表意見，希望給尚未達成決議的中執委們更多資訊，做出對台灣基進、對台灣最好的決定。



台灣基進黨聲明也提到，從各小黨在2024年選戰結果顯示沒有樂觀本錢，台灣基進聲明自己是一個理念明確的政黨，一直以來都看著台灣大局，找到屬於自己的戰鬥位置，不會妥協，也不會忘記初衷。台灣基進也對楊佩樺致上最深的感謝，肯定其過去身先士卒地投入選舉等表現。