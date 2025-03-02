佛光山祈福法會　吳伯雄蔣萬安偕眾人點燈

國民黨前主席吳伯雄擔任國際佛光會榮譽總會長。（佛光山提供） 中評社台北3月2日電（記者 蔣繼平）佛光山2025年禪淨共修獻燈祈福法會，2日下午在台北小巨蛋登場，共有超過1萬5千人同場修持，中國國民黨前主席吳伯雄、國民黨籍台北市長蔣萬安到場參與，與全球上百萬大眾一起點燈祈福，匯聚眾人的願力與能量，共祈世界和平、平安幸福。



禪淨共修法會從1993年舉辦迄今32年，已成佛光山重要傳統。這次有澳洲、巴拿馬、加拿大信眾不遠千里而來。禪淨共修法會由佛光童軍團、青年團“吉祥獻禮”與“法音獻禮”開場，接著由音樂家黃慧音演唱梵語版《慈經》，悠揚的樂音流轉，莊嚴殊勝；佛光敦煌舞蹈團也帶來“敦煌獻禮”舞蹈禮敬諸佛。



法會由佛光山寺住持心保和尚、退居和尚心培和尚等11位主法和尚與百位法師帶領，口誦八十八佛及懺悔發願文，僧信二眾手持心燈，共同祈願祝禱，並透過電視、網路直播，發起“點一盞燈，讓世界亮起來”全球點燈祈願行動，不分地域、宗教、種族點燈，融匯足以照亮寰宇的能量，讓祈福的願力最大化。



國際佛光會榮譽總會長吳伯雄致詞表示，很歡喜看到蔣萬安出席，他自己30多年前也曾擔任過台北市長，希望蔣市長支持，讓法會在大巨蛋舉行，利益更多眾生。本次會場洋溢正能量，就像大師新春祝福“向前有路 光明在望”，這正是社會需要的，如同人間佛教三好、四給、五和宗旨，他呼籲大眾藉法會找回安定人心的正能量。



蔣萬安表示，“禪淨共修點燈祈福法會”不只是佛光山重要的傳承，也是所有信眾心裡的寄託，星雲大師推動人間佛教，讓佛法融入日常生活，所謂“佛法生活化，生活佛法化”，透過佛法實踐人生中最真切的願望，引領心中的安定，社會祥和。



蔣萬安也感謝佛光山長期協助台北市政府的各項政策及活動，星雲大師教導大眾要“做好事、說好話、存好心”、“給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便”、“思想國際化、學習現代化”，他謹記大師的智慧教導，也期許市府同仁秉持這樣的理念，永遠以民眾的需求為優先。



蔣萬安也說，剛剛吳伯雄特別提醒希望明年禪淨共修祈福法會能在大巨蛋舉辦，他回去後就會交代同仁，把這個案子送交審議委員會，相信“向前有路 光明在望”。



佛光山住持心保和尚表示，這場法會能夠得以莊嚴、圓滿，都是源自大家的不忘初心。所謂“世界何緣稱極樂？只因眾苦不能侵”，在《阿彌陀經》裡面講：“其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。”我們也要思惟一下，在還沒到達極樂世界之前，要如何回歸我們的內心，不要有貪嗔痴的煩惱。