中評關注：台灣文創路？哪吒對“合法要飯”　

哪吒2。(取自哪吒2宣傳海報) 中評社北京3月3日電（記者 俞敦平）哪吒2（哪吒之魔童鬧海）近日以17.9億美元的全球票房橫空出世，不僅刷新了動畫電影的歷史紀錄，更超越皮克斯的《靈魂急轉彎2》，成為中國大陸文創產業技術與市場兼備的巔峰之作。這部作品延續了前部作品《哪吒之魔童降世》的基礎，但在視覺效果、敘事深度上展現了更優異紮實的基本功，讓全球觀眾見識到中國大陸動畫與文創的實力。與此同時，2024年發售的《黑神話：悟空》以2000萬套的首月銷量，憑藉精湛技術與文化深度成為年度最佳遊戲大獎的有力角逐者。這些成功的背後，是中國大陸文創產業逐步走向成熟的證明——一種融合技術創新、市場洞察與文化自信的可持續模式。



然而，把目光轉向台灣，台灣目前的文創產業在市場導向與技術創新的雙重缺失下，漸漸失去競爭力。更令人憂心的是，近期“合法要飯”爭議的爆發，凸顯了台灣文創在補助依賴與市場脫節上的深層問題。與此同時，中國大陸更在社群媒體與AI領域的突破，例如抖音、小紅書的全球風靡和DeepSeek的高效AI模型，更凸顯了台灣在科技與文化融合上的落後。台灣的創作者，無論是否要如中國國民黨籍“立委”陳玉珍所言，放下那隻要飯得碗，但更重要的應該是放下心中傲慢，像過去曾向台灣學習，但現在已經遙遙領先台灣的大陸文創界學習。

