洩漏台核武計劃　CNN訪張憲義：沒有背叛

高齡81歲的張憲義接受CNN專訪。（CNN網站） 中評社台北3月3日電／台灣核子工程專家、前中科院核能研究所上校副所長張憲義40年前向美國洩露台灣發展核武的計劃，導致台灣被施壓終結核武夢。高齡81歲的他如今接受CNN專訪，強調自己問心無愧，認為這樣做“對台灣人民有益”。



近40年前，陸軍上校張憲義成為美國中央情報局（CIA）線人，並在1988年叛逃美國後洩露台灣秘密核武計劃，最終導致台灣在美國壓力下摧毀核武設備，終結核武夢。張憲義於1963年至1967年就讀中正理工學院，畢業後任職中山科學院籌備處。1969年赴美留學，獲田納西大學核子工程博士，1976年返台，加入中科院核能研究所核能工程組。1984年升任上校副所長。



1988年1月12日（即蔣經國去世前一天），張憲義舉家逃往美國，低調生活且拒絕與外界聯繫。張憲義現在居住於美國愛達荷州。



時任台“國防部長”的郝柏村在《八年參謀總長日記》1988年1月17日條目上寫道：核能研究所副所長張憲義全家叛逃美國，必然為CIA所運用，將和盤托出核研所繼續研究的動態。保有核子彈發展能力但不製造核子武器為“我國”政策。而根據專家說法，台灣當年的核武計劃已接近完成。

