台中市地政局長吳存金涉貪請辭獲准

台中市政府前地政局長吳存金。（中評社 資料照） 中評社台中3月3日電（記者 方敬為）台中市政府地政局長吳存金因涉及特別費貪污案遭列被告，訊後以新台幣100萬元交保候傳，今天請辭獲准，中國國民黨籍市長盧秀燕發出書面聲明表示，市府全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。



台中地檢署2月25日指揮廉政署中部地區調查組、“調查局”中部地區機動工作站等多名調查官，前往吳存金的辦公室，以及民間共8、9處地點搜索，帶回吳存金和10多名證人配合調查。經檢察官復訊後，吳存金以新台幣100萬元交保。



吳存金交保後，媒體連繫不到人，據瞭解，吳第一時間先向市府請一周的假，但3月3日市府發布人事異動消息，宣布吳存金請辭獲准。這是繼上個月台中市政府研考會前主委劉彥澧因為參與德州撲克競技觀感不佳請辭後，另一個盧市府首長陷入爭議事件而請辭。



吳存金公務員資歷長達40年，與盧秀燕同樣畢業於政治大學地政系，先前在逢甲大學土地管理系兼任副教授，盧秀燕當選市長後，拔擢吳為地政局長，期間曾短暫代理過中捷公司董事長，深受盧秀燕倚重。



盧秀燕在出訪日本後才得知吳存金遭搜索，對此台中市政府表示，相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，市府尊重司法調查。關於吳存金局長疑涉不當使用特別費一事，台中市政府全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

