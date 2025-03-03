以防萬一！藍衝罷綠委吳思瑤、吳沛憶連署書

罷免綠委吳思瑤及吳沛憶的團隊，左起吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、“地動刪瑤”召集人賴苡任及“憶事吳成”召集人劉思吟。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月3日電（記者 楊騰凱）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤的團隊“地動刪瑤”、罷免民進黨籍“立委”吳沛憶的團隊“憶事吳成”今日共同召開記者會，宣布周末假日分別募集到3000份及1600份第一階段連署提議書，等待收到“中選會”的審議通知後，若需要補件，將立即送件。



怎麼看目前通過的審議結果，需要補件的都是綠委罷免案？“地動刪瑤”團隊召集人賴苡任表示，在民進黨執政下沒有新鮮事，罷免綠委的都要補件，罷免藍委都不必補件，台灣人已經見怪不怪了。



“中選會”目前共收到64案罷免案，其中54案為“立委”，1案為台灣民眾黨籍新竹市長高虹安罷免案，9案為市縣議員罷免案。



“中選會”26日審議後，目前有19件“立委”罷免案、1件縣市長罷免案及2件市縣議員罷免案可進入第二階段連署作。另外有9件“立委”罷免案提議書份數未達門檻，將可補件一次。



罷免案第一階審議通過的國民黨籍“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、塗權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安，另還有民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。



未通過審議的9案皆為民進黨籍“立委”，包括伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇。

