胡逢瑛：歐俄恩怨已久　特朗普避免點燃戰火

元智大學助理教授胡逢瑛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月9日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在白宮會談不歡而散，歐盟事後卻團結挺烏，引發全球關注。元智大學助理教授胡逢瑛接受中評社訪問表示，俄羅斯與歐洲之間的恩怨，就是特朗普口中需要避免的第三次世界大戰，美國要先排除自己不會是點燃這場未爆彈的原因，未來美國不會再不計成本提供歐洲安全擔保。



胡逢瑛指出，特朗普和澤連斯基2月28日在白宮會談不歡而散，這從今年二月中旬舉行的第61屆慕尼黑安全會議就已有跡可循，當時美國副總統萬斯和國務卿盧比奧出席，萬斯對於歐洲盟友的指責和慕安會主席霍伊斯根在閉幕會上哽咽總結，便說明了美國希望歐洲承擔起二戰以來最大的安全責任。



他強調，俄羅斯與歐洲之間的恩怨，就是特朗普口中需要避免的第三次世界大戰，美國要先排除自己不會是點燃這場未爆彈的原因。未來名義上美國仍然是北約的領導，但特朗普要把美國在歐洲的利益變成經濟優勢，而非直接不計成本的安全擔保。



胡逢瑛，莫斯科國立國際關係大學（MGIMO）政治學博士、主要研究俄羅斯媒體與外交，俄羅斯政治傳播與國際新聞，俄羅斯文化與國情，現任教於元智大學。



胡逢瑛提到，特朗普重新返回白宮之後，展開的外交手段是雙邊大交易，旨在實現他口中美國利益優先與讓美國再次偉大的戰略目標。美俄領導人通話、美俄核心幕僚展開第三地雙邊接觸，以及法國總統馬克龍、英國總理斯塔默、烏克蘭總統澤連斯基都在這一背景之下，紛紛展開華府之旅。

