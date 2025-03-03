罷免二階段升溫？民進黨與綠團合攻傅崐萁

民進黨舉行“新聞造謠、連署造假 國民黨將受法律與人民制裁！”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月3日電（記者 黃筱筠）民進黨中央與黨團今天分別舉行記者會，痛批中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。民進黨中央對於傅崐萁日前所說的“民進黨下預算攻擊我”的言論提出民事告訴，求償名譽賠償新台幣200萬元，並在各大報刊登澄清的啟事。民進黨“立法院”黨團則批評，傅崐萁昨天在花蓮舉辦問政說明，將一位在地服務60年的高齡80歲教師葉春蓮趕出場地，是對師長的霸凌。



民進黨結合綠民團集中火力打崐萁，傅日前偕同其妻、花蓮縣長徐榛蔚赴香港行銷觀光，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強等今天前往台灣高等檢察署告發傅涉違反外患罪、反滲透法。綠媒也以大版面攻崐萁。



罷免第二階段開始升溫？民進黨今天鎖定傅崐萁舉行兩場記者會。民進黨中央今天舉行“新聞造謠、連署造假 國民黨將受法律與人民制裁！”記者會；民進黨“立院”黨團舉行“傅崐萁搞霸凌 花蓮人來罷免！守護師鐸老師 拒絕通匪“立委”記者會。



黨中央發言人吳崢今天表示，國民黨在罷免上打假球、抹黑、潑髒水，虛假罷免連署等，這種行為不會容忍，傅崐萁與國民黨破壞台灣誠信。傅崐萁上周說民進黨下預算要攻擊他，民進黨當天就要求他拿出證據，後來傅崐萁明顯怕了，就沒有再說。



吳崢說，針對傅崐萁不實、可笑言論，對比2019年“監察院”對花蓮縣政府官員提出彈劾，因為當時縣政府拿錢買媒體，傅崐萁指控民進黨下預算攻擊他，非常荒謬可笑，其實是傅崐萁當花蓮縣長的做法。



吳崢提及，花蓮老師葉春蓮在傅崐萁活動場合批評花蓮怎麼會變這樣，就被暴力方式推出去，傅崐萁在花蓮隻手遮天，拿公帑買媒體等，都激起花蓮民眾的反彈，傅崐萁不要牽拖民進黨下預算攻擊他。他們針對虛假惡意造謠不會縱放，已經準備好訴狀，記者會後將遞狀，正式提告傅崐萁，並且求償新台幣200萬名譽賠償。



吳崢說，傅崐萁我們就法院見。律師黃帝穎也說，傅崐萁的說法是侵害民進黨權益，在記者會後將前往台北地院對傅崐萁提起民事起訴，求償200萬元，並在各大報刊登澄清的啟事。

