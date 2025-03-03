國民黨：現階段未介入罷綠　用其他方式協助

國民黨發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）大罷免席捲全台，“中選會”日前公布罷免案件查核結果，19件藍委通過第一階段，9件綠委罷免案則未達門檻，在十天內需補件，引發藍營支持者批評。中國國民黨發言人楊智伃表示，黨中央策略目前一方面是要協助國民黨“立委”反惡罷，讓選民看到他們的好，不應該被罷免，另一方面在罷免綠委部分，現階段政黨未介入，會用其他方式協助。



“中選會”2月27日公布全台各地“立委”罷免案第一階段連署審查結果，其中19位藍委及新竹市長高虹安的第一階段過關，反而是9位綠委的罷免則仍需補件。國民黨戰鬥藍發起人、媒體人趙少康怒轟，9件失敗的都是民進黨“立委”，還包括一般認為被罷免機會很高的吳沛憶、張宏陸、伍麗華跟陳瑩。國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？



楊智伃今天接受中評社訪問時表示，反罷免目前分兩個部分，一部分是黨中央成立的打惡罷戰隊，在成立後，積極聯繫各地在地議員，希望透過在地力量匯集到黨中央，幫助被提出罷免的藍委，不管是罷團違法的資料，或者是罷團反串，惡意的連署等等，由黨中央協助打擊，讓外界看到惡罷真相。

